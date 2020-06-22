Основательница ОО "Перспективы", Анна Лобарева сообщила, что будет участвовать в местных выборах

Видео 09:23, 22.06.2020 Обновлено: 14:11, 22.06.2020

В эфире OBOZREVATEL TV основательница ОО "Перспективы" сообщила, что будет участвовать в местных выборах и готова представлять интересы общества Дарницком районе столицы.

Лобарев сообщила, что знает проблемы Дарницы и имеет команду для качественных изменений в одном из крупнейших районов Киева.

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