Основательница ОО "Перспективы", Анна Лобарева сообщила, что будет участвовать в местных выборах
В эфире OBOZREVATEL TV основательница ОО "Перспективы" сообщила, что будет участвовать в местных выборах и готова представлять интересы общества Дарницком районе столицы.
Лобарев сообщила, что знает проблемы Дарнице и имеет команду для качественных изменений в одном из крупнейших районов Киева.
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