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14 ноября • обновлено в 18:41
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Основатель компании Alight рассказал о крутых проектах, которые "освещала" его компания

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Основатель и СЕО компании Alight Владимир Андрусишин в прямом эфире на ObozTV рассказал о крутых проектах. которые ему уже удалось реализовать.

13 лет назад он поверил в свет, и сегодня Alight - лучший световой подрядчик Украины с командой из 60 человек.

В портфолио компании такие проекты, как Национальный отбор на "Евровидение", музыкальный фестиваль Atlas Weekend, премия M1 Music Awards, проекты "Голос страны", "Голос. Дети", "Танцы со звездами", "Лига смеха", а также сольные концерты артистов MONATIK - "Love it ритм" и The Hardkiss - "Железная ласточка".

Компания Alight стала победителем в номинации "Лучший подрядчик по свету" по версии Kyiv Music Days Awards 2019.

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