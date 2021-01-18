ЗСУ провели навчання поблизу Криму. Відео

Виктория Довгань Видео 12:06, 18.01.2021 Обновлено: 12:06, 18.01.2021

На одному з полігонів Херсонщини відбулися навчання Збройних сил України. у них брали участь зв'язківці. Показово, що їхні тренування відбулися неподалік адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом.

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