Кадры ликвидации якобы иранского генерала Сулеймани

Юрий Сергиенко Видео 18:33, 23.12.2020 Обновлено: 18:49, 23.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Кабмин по требованию производителей вооружения разблокировал выполнение гособоронзаказа

Похороны Кернеса: кто из известных политиков приехал в Харьков. Фото

Епифаний назвал условие легализации медицинского каннабиса в Украине

Украинку Бех-Романчук признали лучшей прыгуньей в длину в 2020 году

Украицы раскритиковали идею Резникова отправить цистерны с водой в Крым