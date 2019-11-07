Организаторы премии M1 Music Awards рассказали о своем уникальном шоу

Режиссер-постановщик церемонии премии M1 Music Awords Катя Царик и номинант премии и участник Никита Ломакин стали гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук Live"

"Это пятая юбилейная премия. Это уже какой-то срез достижений и в шоу, и в самом музыкальном бизнесе. У нас будет очень сложная технологическая история на этот раз, это 360 сцена и это вызов для всех для нас, потому что здесь очень много всяких нюансов и технологических процессов. Это интересно, страшно и страшно-интересно", - заявила Катя Царик.

"Самое сложное для нас это то, что это шоу для телезрителей и для зрителей, которые пришли в зал - это очень сложная комбинация", - добавила она.

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