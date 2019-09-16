Организаторы GOGOLFEST о новом фестивале

Организаторы фестиваля GOGOLFEST Максим Демский и Анастасия Евдокимова рассказали о проведении нового фестиваля в Днепре и Виннице.

Максим Демский заявил, что фестиваль уже проводился в Ивано-Франковске, Мариуполе и Киеве. Однако он заверил, что фестиваль обязательно посетит также и в другие города Украины. Например, по его словам, сейчас ведутся активные переговоры с городами Славутич, Запорожье и Ровно.

В этом году фестиваль пройдет в Днепре 27-29 сентября и в Виннице 18-20 октября.

Организаторы представили трейлер фестиваля, рассказали о программе, о концепции и деталях мероприятий, которые ждут посетителей в этом году. Также они вспомнили эпические моменты, которые уже происходили на предыдущих фестивалях. Например, в Мариуполе затопили водой здание во время показа одной из опер.

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