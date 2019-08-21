Опции ''блокирования трибуны'' в законе вообще нет: народный депутат

Народный депутат Украины Виктор Чумак прокомментировал распределения мест в новой Верховной Раде.

254 человека в новой Верховной Раде Украины, которые, по словам Виктора Чумака, являются политическими актерами, будут единолично формировать будущее Украины. Кроме того, эксперт отметил, что и весь кабинет министров будет сформирован представителями партии "Слуга народа", следовательно, по мнению Чумака, все депутаты ВР восьмого созыва, которые не являются членами партии "Слуга народа", по сути, являются статистами.

Они не имеют никакого влияния на принятие того или иного решения в государстве, добавил он. Другие партии могут говорить, могут пробовать продавать альтернативные решения, которые могут либо восприниматься, либо не восприниматься монобольшинством. Если восприниматься не будут, то будет происходить то, что происходило всегда - власть голосовала, а оппозиция кричала, - заявил народный депутат.

Новая рассадка, по мнению Чумака, никоим образом не повлияет на возможности "блокирования трибуны". Такая опция даже не предусмотрена законом Украины, добавил он.

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