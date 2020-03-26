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26 марта • обновлено в 16:29
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Опт так опт: крупнейший в Украине рынок изменил режим работы

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Борщевой набор, мясо, мороженая рыба и крупы – Кабмин обязал оптовиков держать в достаточном количестве продукты питания для обеспечения потребностей населения.

К примеру, один из крупнейших рынков Украины отчитывается о резервах ежедневно. В то же время, президент и правительство напомнили предпринимателям об их назначении и очертили возможности в режиме карантина.

Не на камеру руководство рынка признается, что одномоментно проконтролировать всех предпринимателей не удастся и срабатывает "человеческий фактор". Наша инспекция это подтвердила, некоторые ловкие продавщицы готовы выполнить любую прихоть клиента.

Что касается мер безопасности, то их усилили. На въезде обязательный температурный скрининг граждан, все предприниматели в масках и перчатках, постоянно проводится дезинфекция помещений, в администрации готовятся жестко ограничить количество людей в павильонах, и перейти в он-лайн режим предварительных заказов.

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