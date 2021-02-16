Опрос: поддерживают ли украинцы новые наказания за "пьяное" вождение?

Obozrevatel Видео 13:00, 16.02.2021 Обновлено: 14:15, 16.02.2021

В Верховной Раде рассматривают во втором чтении законопроект об усилении ответственности водителей за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Самый высокий небоскреб в мире подсветили цветами флага Украины: Зеленский показал фото

"На нас пробуют переложить долги". В Украине могут взлететь тарифы на электроэнергию: чего ждать

Скандальная Бильченко объявила "карантин" в соцсети после отстранения

Арестович ответил Геращенко новым сексистским заявлением вместо извинений

В учебнике по истории Украины для школьников нашли пропаганду "русского мира"