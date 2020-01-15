Оппозиция против рынка земли только потому, что хочет получить поддержку избирателей: бизнесмен

Член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса Александр Громыко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал протесты против открытия рынка земли, которые происходят под домом президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не сомневаюсь, что если депутаты проголосуют компромиссный законопроект, то это уменьшит давление со стороны оппозиции. Хотя между нами говоря, я общался с некоторыми оппозиционными депутатами, которые мне говорили, что мы сами бизнесмены и мы поддерживаем рынок земли, но у них такая политика партии, что официально они протестуют. Почему так? Потому, что социальные опросы показывают, что 60% населения Украины выступает против открытия рынка земли. Хотя, как я уже говорил, большинство из тех, кто против, живут в городах и никакого отношения к рынку земли не имеют ", - заявил Громыко.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!