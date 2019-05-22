ООС: трое военных ранены, восемь попали в плен: Obozrevatel News

ООС: трое военных ранены, восемь попали в плен

Боевики захватили в плен восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Все произошло сегодня утром. Наши военные, говорят в штабе ООС, двигались на грузовике возле поселка Новотроицкое и ошибочно отклонились от заданного маршрута. Сейчас командование Объединенных сил пытается выяснить куда увезли наших воинов. Военная прокуратура начала расследование.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне ООС трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вблизи Водяного, Павлополь, Гнутово и Шумел враг бил по позициям украинских армейцев – из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов. С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Первый законопроект Зеленского

Второй вопрос, который должен рассмотреть Рада на заседании, после рассмотрения внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины", это изменения в закон "О публичных закупках". Это первый законопроект, который Владимир Зеленский внес в Верховную Раду на посту президента. Он предлагает внести изменения в пункт об осуществлении закупок во время избирательного процесса. Законопроект обозначено как неотложный. Однако текст документа пока на сайте Верховной Рады нет.

Отсрочка штрафов для авто на еврономерах

Сегодня вступил в силу закон об отсрочке штрафов для владельцев авто на еврономерах еще на 90 дней. В прошлом году Рада ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз авто из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные машины. Этот закон вступил в силу в ноябре, а льготный период для владельцев авто на европейской регистрации закончился в феврале. С 24 мая те, кто вовремя не растаможил такие авто, должны были платить штраф в размере 170 000 гривен. 16 мая Рада проголосовала за новые правила наложения штрафов – их отложили до 24 августа.

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