Терористи на Донбасі відкрили по ЗСУ вогонь з гранатометів

Виктория Довгань Видео 07:39, 5.11.2020 Обновлено: 07:39, 5.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Кива под Радой поругался с протестующими: его назвали "быком". Видео

Богдан – о будущем Зеленского: мне страшно, о втором сроке речи нет

Маркив продолжит службу в Нацгвардии: в МВД рассказали о громкой победе в суде Италии

"Слугой" правят теневики? Украинцам приготовили "позорное" решение по "единщикам"

Маркив возвращается в Украину: фото из самолета