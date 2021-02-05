Террористы на Донбассе ранили воина ВСУ – штаб ООС

Виктория Довгань Видео 08:01, 5.02.2021 Обновлено: 08:59, 5.02.2021

На Донбассе российско-оккупационные войска открыли огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. В результате 4 февраля огнестрельное ранение получил воин Вооруженных сил Украины.

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