Терористи обстріляли ЗСУ з гранатометів та кулеметів

Виктория Довгань Видео 08:34, 20.01.2021 Обновлено: 08:34, 20.01.2021

Російські терористи на Донбасі знову вдалися до вогневих провокацій, застосувавши проти Збройних сил України гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Захисники відкрили вогонь у відповідь.

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