Терористи на Донбасі влаштували нові обстріли позицій ЗСУ

Виктория Довгань Видео 07:55, 5.01.2021 Обновлено: 07:55, 5.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Спецслужбы Лукашенко могли готовить убийство Шеремета: Украина отреагировала на пленки

Против и.о. главы САП, подписавшего подозрение Татарову, возбудили уголовное дело

В Харькове девушка похвасталась стрельбой в открытое окно по городу. Видео

Битва образов: лучшие наряды Зеленской, Порошенко, Мендель за 2020 год

Помпео открыто выступил против России и Путина