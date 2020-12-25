На Донбасі поранили двох воїнів ЗСУ

Виктория Довгань Видео 07:51, 25.12.2020 Обновлено: 07:51, 25.12.2020
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