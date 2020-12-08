Терористи на Донбасі обстріляли ЗСУ з гранатометів

Виктория Довгань Видео 07:52, 8.12.2020 Обновлено: 07:52, 8.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

"Некому выносить тела, не успевают подойти к живым": как коронавирус продолжает душить Одесчину

ЕС одобрил новые санкции против России

Украинская фехтовальщица Харлан выиграла сезон в мировом рейтинге, опередив россиянку

Люстрированный экс-прокурор восстановился в должности и отсудил 5 млн

Украина может привлечь до $50 млрд, я готов быть волонтером, – Бахматюк