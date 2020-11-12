Терористи поранили на Донбасі воїна ЗСУ

Виктория Довгань Видео 08:19, 12.11.2020 Обновлено: 08:19, 12.11.2020
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