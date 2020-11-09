Терористи на Донбасі обстріляли ЗСУ

Виктория Довгань Видео 07:28, 9.11.2020 Обновлено: 07:28, 9.11.2020
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