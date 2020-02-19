ООН превратилась в площадку для обсуждения: эксперт-международник

Эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал результаты вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН.

"Созыв Совбеза был вызванодругим событием. Напомню, что именно Украина завтра будет собирать экстренное заседание по поводу обострения на Донбассе. То есть в данном случае, это был такой предварительный шаг со стороны РФ для того, чтобы заболтать эту тему", - заявил Каракуц.

Он добавил, что военная провокация, которая состоялась, подтверждает то, что РФ готова использовать все возможные средства, чтобы продвигать свою повестку дня.

"Россия в очередной раз продемонтрувала, что не собирается выполнять никакие договоренности. На оккупированных территориях продолжает действовать именно российская армия, которой руководит командование из Ростовской области", - отметил Каракуц.

По его словам, ООН превратилась просто в площадку для обсуждения каких-то международных вопросов.

"Сам факт того, что РФ может заблокировать какой-то вопрос в ООН, делает принятие решения, которое необходимо Украине, почти невозможным", - заявил эксперт.

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