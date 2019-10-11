Стал долларовым миллионером в 18 лет: украинец рассказал историю своего успеха

ИТ-специалист, основатель и СЕО компании Instime.World Вадим Машуров в восемнадцать лет стал долларовым миллионером. Его компания занимается разработкой приложения для Инстаграма.

"Я очень много работал, и главным занятием всегда была работа, то есть работа была и моим хобби, в том числе. Я работал с 14 лет, в этом возрасте я устроился в американский стартап, который занимался разработкой игр, и я им помогал", - отметил он.

Машуров заявил, что его взяли на работу в возрасте 14 лет, ведь был очень большой недостаток специалистов в ИТ-сфере. В любом бизнесе сейчас самая большая проблема, по его словам, это кадры, трудно найти работника, который будет отдаваться работе на 100%. В первый месяц работы, он получал 15 долларов в час, то есть приблизительно 1500 долларов в месяц.

Более подробно с историей успеха Вадима можно ознакомиться, посмотрев это видео.

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