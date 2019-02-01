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Космос - наш? | Альо, гараж! REBOOT #193

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Детективи НАБУ і САП повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос", про підозру у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінують причетність до крадіжки і виведені на приватні Кіпрські рахунки 8 мільйонів доларів. А тим часом Український бізнесмен Макс Поляков, заявив що його приватна компанія завершує розроблення ракет-носіїв Alpha і Beta для орбітальних супутників....

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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