Космос - наш? | Альо, гараж! REBOOT #193

Детективи НАБУ і САП повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос", про підозру у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінують причетність до крадіжки і виведені на приватні Кіпрські рахунки 8 мільйонів доларів. А тим часом Український бізнесмен Макс Поляков, заявив що його приватна компанія завершує розроблення ракет-носіїв Alpha і Beta для орбітальних супутників....

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