В Минске ОМОН отобрал флаг у 73-летней женщины

Юрий Сергиенко Видео 01:39, 27.08.2020 Обновлено: 01:53, 27.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Кабмин официально продлил карантин в Украине до 1 ноября

Забужко: власть собиралась "обнулить" Украину, но нас не так легко завалить

Самые высокие или низкие? Какие на самом деле цены на ток в Украине

Байден пообещал Украине смертоносное оружие в случае победы на выборах США

В Раде на закрытом заседании обсудили письмо Кравчука по выборам на Донбассе