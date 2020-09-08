Олейніков: реформування податкової системи дозволить вирішити численні податкові колізії

Obozrevatel, Вячеслав Буткалюк Видео 19:30, 8.09.2020

Переважна більшість підприємців, які не обмежувались постановою Кабінету Міністрів, про закриття на час карантину.

Вони адаптувалися до пандемії і ще у квітні 2020-го забезпечили збільшення обсягу операцій, тим самим втримали функціонування економіки.

На це вказує звіт Державної податкової служби України в частині ефективності адміністрування ПДВ. Дану інформацію у програмі #TheGuest озвучив заступник голови Державної податкової служби України, Євген #Олейніков #ДПС

Комментировать
Видео

Смотрите также

Избиение Балуха: Чийгоз и Геращенко рассказали об "оскорблении Украины" и "русскоговорящей компании"

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Повышение зарплат украинским педагогам приостановили, нет денег – Минобразования

Опубликованы новые записи вербовки "вагнеровцев" СБУ: наемники РФ сбивали самолеты ВСУ

Зеленский – о срыве перемирия террористами: мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины