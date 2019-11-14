Тимошенко заявила о переходе в оппозицию: Зеленский пересек все "красные линии"

Парламентская фракция ВО "Батьківщина" в среду, 13 ноября, объявила о переходе в оппозицию из-за несогласия с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

С соответствующим заявлением перед журналистами выступила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что такое решение вызвало принятие в первом чтении Верховной Радой законопроекта о рынке земли в Украине.

"Вы были свидетелями того, как "слуга народа" проголосовала за то, чтобы отнять у украинцев ту землю, которая у них есть. Она вся пойдет на продажу. Это решение против Украины и каждого гражданина. У нас больше не будет земли и фермерства. Этим законопроектом президент Зеленский пересек все красные линии!" – заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что ранее фракция решила не переходить в оппозицию, но это решение вынуждает пойти против команды президента.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батьківщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности!" – подчеркнула нардеп.

Ранее Тимошенко комментировала нашумевший проект. "Прогибаться не надо. Но под кого точно надо прогнуться, это под украинский народ. Я считаю, если не будем прогибаться, то не будем выполнять свою функцию. Этот законопроект предусматривает продажу земли, он выписан так, что иностранцы смогут покупать землю. Это надо точно сказать", – заявляла она.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект о рынке земли наделал много шума как среди политиков, так и обычных украинцев.

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