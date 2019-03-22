Олег Ляшко вместе с несколькими депутатами из фракции устроили потасовку в правительственной ложе в Раде 181

"Второе – Вы сказали о задолженности в "Укравтодоре". Я бы посоветовал вам более подробно разбираться, когда Вы поднимаете какие-то вопросы. Ремонты остановились, рабочие стоят и не получают заработную плату. Хочу вам сказать, что у нас как у государства нет каких- либо задолженностей по капитальному ремонту дорог. Надо выяснить причины, почему их работодатели им не выплатили заработной платы", - заключил Гройсман.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!