У нового представителя ''команды Зеленского'' появился свой ''офис''

Бывший руководитель медиахолдинга Виктора Пинчука StarLightMedia Владимир Бородянский, утвержденный большинством в Верховной Раде в должности министра культуры, молодежи и спорта, представил большую часть команды "Офиса по разработке гуманитарной политики Украины" и координаторов направлений.

Мы разобрали их профессиональные достижения. Как и в случае с формированием Владимиром Зеленским своей команды, господин Бородянский предпочел в основном тех людей, с которыми работал много лет. Хватит ли профессионального опыта и понимания сути возложенных на них задач, лояльных к новоиспеченному министру людей, остается догадываться.

Однако, образование очередного "Офиса" однозначно позволит избежать процедуры конкурсного набора сотрудников и не привлекать их к работе на государственной службе, где доходы, как мы помним, должны декларироваться по итогам года.

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