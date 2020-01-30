Вакарчук попал под "журналистский пресс" видео-блогера

Тот, кто жаловался на отсутствие авторского украиноязычного контента в YouTube, имеют повод для празднования маленькой, но важной победы.

Вчера вышел первый выпуск блога "Орестократия" – программы авторских интервью Ореста Сохара, где в разговорах с ведущим, который умеет слушать, гостям приходится проходить ряд интеллектуальных испытаний, которые превращают проект в шоу.

Предполагается, что героями программ станут люди из разных сфер политической, культурной и общественной жизни страны, которые будут отобраны по кликам и ругательствами трендсеттеров украинского информационного пространства.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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