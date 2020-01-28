На Карпаты надвигается новое рукотворное экологическое бедствие

Лес-кругляк, который массово и безконтрольно "производился" в заповедных карпатских лесах, по степени экологической опасности, может в скором времени отойти на второй план.

Говоря о том, что бесконтрольная вырубка лесов грозит наводнениями и изменениями карпатской экосистемы, следует заметить, что в принципе, при должном усердии и контроле со стороны местных и государственных органов власти, ситуацию можно исправить в течение одного поколения. Однако, с новой бедой справится будет куда труднее.

Гуцульское село Квасы, что в Закарпатской области, называют столицей лыжного производства в Украине, производства покрывал - одного из неотъемлемых элементов гуцульской культуры и местом с шестнадцатью минеральными источниками, которое утопает в токсичных отходах жизнедеятельности человека.

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