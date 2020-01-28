Конец света уже наступил: украинские ТВ-каналы знают об этом даже больше западных коллег

Ситуацию вокруг распространение коронавируса в Китае, украинские ТВ-каналы используют каждый, как может, предсказывая едва не конец света.

Больше старается в нагнетании апокалиптических настроений ТСН (1 + 1). И стоит отметить, что получается у них это удачно: чрезмерно тривожний тон голоса ведущих, музыка, которая подходит фильмам ужасов, переводит новости в другую сферу. Из информационной в развлекательный.

Потому что запугивание без объяснений, логики и профессиональных комментариев это то, чем отличается, например, кино, от выпуска новостей. И это, как мы убедились, прекрасно понимают в Западной Европе и Северной Америке, но не в Украине.

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