Все свои: когда ''Голос страны'' окончательно превратиться в образчик кумовства

"Все свои: родня, знакомые и подопечные" - таким должен быть лозунг нынешнего сезона "Голоса страны", второй тур отбора вслепую которого прошел в эфире 1+1 в минувшее воскресенье.

Если вы ждете вокальных самородков из народа - не ждите. Тут и бек вокалисты "звездных тренеров", и малоизвестных украинских исполнителей, и российских суперзвезд, и актрисы сериалов, и участники "звездных талант шоу", которые выходили на 1+1. Вот короткий список тех, кто участвует в юбилейном 10 сезоне проекта "Голос".

Следующий эфир обещает быть еще более "неожиданным" на поиск талантов: мериться своими творческими возможностями с певцами из народа будет и звезда украинского шоу-бизнеса Ольга Цибульская.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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