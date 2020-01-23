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23 января • обновлено в 13:54
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Зеленский и Арахамия разошлись во мнениях в Давосе о будущем Украины

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, выступая в Давосе заявил, что считает, что Украине следует временно отказаться от гармонизации законодательства с нормами ЕС. Это, по его словам, позволит создать уникальные правила, которые будут привлекать инвесторов в Украину.

В тот же самый день, в том же Давосе, президент Украины Владимир Зеленский, предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании, после Brexit.

Как страна, с "негармонизованим законодательством" может претендовать на позицию в Евросоюзе даже меньшую чем британская, глава государства не объяснил.

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