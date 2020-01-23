''Разрушитель легенд'' по-украински: как видео-блогер борется с предрассудками

Автор видео блога "Клятий раціоналіст" Артем Албул, который уже пятый год на сервисе видео-хостинга YouTube развенчивает мифы и борется с украинским предрассудками, рассказал, стоит ли работать над украиноязычным контентом.

По его словам, прилагательное "клятий" в названии его блога, среди всей палитры значений, все же стоит расценивать, как "ярый" и "придирчивый". Потому что основательный научный подход, работа с источниками для создания базы аргументов против того или иного предубеждения, другого пути не оставляют.

Он отметил, что на сегодняшний день, при отключенной рекламе под его видео, пожертвования от подписчиков и зрителей позволяют ему не только покрывать свои ежемесячные расходы, но и работать над созданием контента и в будущем.

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