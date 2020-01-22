Креативные кровопийцы: творческий подход в высасывании денег с украинского телевидения

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Рады, который возглавляет бывший генпродюсер 1+1 Александр Ткаченко, еще в декабре прошлого года подготовил проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", которым предусматривается повышение эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

С одной стороны, законодатели планируют больший процент финансирования пускать не на содержание штата работников, а на расходы, связанные с производством информационного, в том числе аудиовизуального продукта (информационных, информационно-аналитических, экономических, историко-документальных, культурных, учебно познавательных, развлекательных, спортивных и других программ и передач, фильмов (в том числе телевизионных сериалов).

А уже половина этих "творческих" средств должны быть направлены на оплату работы отдельных, независимых от НСТУ, студий-производителей.

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