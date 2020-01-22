''Похоронный марш'' для свободы слова в Украине: какой законопроект подготовили в министерстве Бородянского

129 страниц: именно столько страниц содержит законопроект, подготовленный в министерстве культуры, молодежи и спорта, неизбежно приведет к тяжелым телесным повреждениям свободе слова.

Зарегулированность, мониторинг, наказания и определения статуса авторов и ответственность за любые публичные высказывания мысли – вот далеко не полный перечень того, с чем может столкнуться украинское общество в ближайшее время.

Институт массовой информации уже отметил, что предложенный законопроект не выполняет функций защиты украинского общества от распространения общественно вредной информации и дезинформации. Вместо этого он создает механизмы тотального контроля за информационным пространством, причем не только по традиционным средствами массовой информации, а также и за обычными гражданами, которые в любой способ обмениваются информацией.

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