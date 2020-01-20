''Русская рулетка'' от СБУ: кто не попадет в Украину

Принцип, по которому СБУ определяет, кто из российских актеров и исполнителей, поддержавших аннексию Крыма и посещавших украинский полуостров, остается неизвестным.

Однако, как показывает опыт, практически никакие нарушения украинского законодательства в вопросе незаконного пересечения украинской границы, не могут быть 100% гарантией того, что тот или иной актер или исполнитель не приедет с выступлениями не просто в Украину, но и на главную концертную площадку страны - Дворец "Украина".

И главное, на что стоит обратить внимание. Спектакль с участием Марата Башарова в Запорожье, который должн была состояться вчера, 19 января, был отменен. Согласно заявлению Госпогранслужбы, в аэропорту, во время оформления в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Однако, сам Башаров сообщил, что он отказался от участия в спектакле.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!