Самые неизвестные звезды: новый сезон ''Голоса'' начался с наигранных ''неожиданностей''

Уже с самого начала, с первого дня "отбора вслепую" 10 сезона проекта "Голос страны" ("1+1") была продемонстрирована та планка, выше которой, очевидно, не собираются подниматься ни судьи, ни продюсеры шоу.

Неизвестные звезды, которых подают зрителю, как сверхярких представителей шоу-бизнеса, наигранные сцены из "романтических" отношений у судей, явный перебор с "диджителизацией" эфиров - вот далеко не полный перечень того, чем накрыл первый эфир нового сезона "Голос".

А еще, безусловно, Тина Кароль, которая существенно подорвала свое реноме верующей; в течение одного выступления Даниэля Салема, (известного тем, что был наименее выразительным танцором на другом проекте "1+1" "Танцы со звездами") 6 раз вспомнила нечестивого. В эфире, который шел в Крещение.

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