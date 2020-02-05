Продемонстрирует ли одиозный украинец тризуб в эфире российского ''Первого канала''

9 февраля на Первом канале (Россия) стартует новый проект "Dance революция", который должен стать ответом "Танцам" и вызвать ряд скандалов.

В жюри проекта можно будет наблюдать известного танцора украинского происхождения Сергея Полунина, который активно демонстрирует в эфире "Первого" татуировки национального герба Украины - Тризуба.

Получается, что для одиозной программы на "Первом" "Время покажет" "Тризуб - это нацизм" (цитата), а для вечернего воскресного телешоу герб Украины - это нормально.

Остается догадываться, продемонстрирует ли Полунин профиль Путина, татуировка которого, по его словам, была набита на груди в Великобритании.

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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