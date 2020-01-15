Депутат отказался от выходного пособия в 4,5 млн гривень

В последние дни украинский интернет бурлит от информации о денежных выплатах чиновникам, депутатам и их помощникам. Мы нашли факт как парламентарии отказываются от денег. К сожалению, не в Украине.

Депутат Европарлементу от Великобритании Найджел Фарадж откажется от выплаты выходного пособия в размере более 150 000 фунтов стерлингов (это более 4,5 млн гривень), когда его, члена Европейского парламента с 20-летним стажем, имела закончится с выходом Великобритании с ЕС.

Сейчас депутаты Европарламента зарабатывают 8 757,70 евро (7 599,14 фунтов стерлингов) ежемесячно, но эта сумма уменьшается до 6 824,85 евро (5 919,37 фунтов стерлингов) после уплаты налогов и страховых взносов ЕС.

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