В США определились с претендентами на ''Оскар''

В этом году психологический триллер "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса имеет наибольшее количество номинаций престижной кинематографической премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук.

В понедельник, 13 января, во время оглашения списка номинантов на "Оскар" кинолента "Джокер" был представлен в 11 номинациях. Среди этих номинаций "Лучший фильм", "Лучший главный актер" (Хоакин Феникс), "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий".

На втором месте с 10 номинациями оказалось сразу три ленты. Среди них "Однажды в ... Голливуде" (Once Upon a Time ... in Hollywood) Квентина Тарантино. Этот фильм представлен в категориях "Лучший фильм", "Лучший главный актер" (Леонардо Ди Каприо), "Лучший режиссер", "Лучшая второстепенная мужская роль" (Брэд Питт).

Так же 10 номинаций получил фильм "Ирландец" (The Irishman) Мартина Скорсезе. Эта кинокартина с Робертом де Ниро в главной роли представлена ​​в том числе в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Кроме того, в 10 номинациях представлена ​​и кинокартина "1917" Сэма Мендеса.

На третьем месте "Брачная история" (Marriage Story) Ноа Баумбака, "Паразиты" (Parasite) Пон Чжун Хо, "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайка Вайтити, "Маленькие женщины" (Little Women) Греты Гервиг, которые имеют по шесть номинаций.

