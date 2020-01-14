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14 января • обновлено в 13:33
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Как заработать на госслужбе: раскрыты космические зарплаты в министерстве культуры молодежи и спорта

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Месячную зарплату в сотни тысяч гривен получили заместители министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского в декабре.

Такую информацию обнародовала вчера, 13 января, служба информации Национального союза журналистов Украины. Так, по данным НСЖУ, практически все заместители министра Бородянского, которые до этого работали в коммерческих структурах, получили гораздо большую заработную плату на должностях в министерстве, чем они получали ранее. Иногда, как в случае с Владимиром Шумилиным, такой "рост" месячной "зарплаты", по отношению к среднемесячной зарплате за прошлый год, на предыдущем месте работы, составил 8,5 раза.

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