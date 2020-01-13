Антиамериканская и антиизраильская провокация в Иране провалилась

Одним из центров протестов в Тегеране стал университет университет Шахида Бехешти; сотни студентов собрались, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.

Местные пропагандисты, чтобы изменить риторику протестующих и создать необходимую для государственных ТВ-каналов "картинку", нарисовали на асфальте флаги Израиля и США, рассчитывая на то, что протестующие будут топтаться по ним. Но, что-то пошло не так; иранцы не повелись на эту уловку и старались обходить эти государственные символы других государств, демонстрируя, что понимают, кто стал истинным виновником этой трагедии.

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