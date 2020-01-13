В Украине закрыли телеканал: собираются угождать жителям временно оккупированных территорий

Украинский телеканал иностранного вещания, который в течение последних шести лет обеспечивал донесение позиции украинского государства на весь мир, прекратил свое существование.

Теперь, на ТВ-канале UATV будет создан фактически новый телеканал, задача которого - доносить позицию Киева жителям временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Интересно, что контент, который собираются транслировать на этом обновленном телеканале согласились предоставить главные украинские телевизионные холдинги. Поэтому, остается догадываться, чем больше привлечет к Украине жителей Донбасса - шоу "Битва экстрасенсов" или сериал "Страсти по Зинаиде".

И вишенкой на торте стала новость о том, что накануне прекращения иновещания UATV посетил режиссер сериалов "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня" Алексей Кирющенко, которому в конце прошлого года, из-за громкого общественного резонанса, не удалось занять пост главы украинского Госкино.

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