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11 января • обновлено в 13:58
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Украинские ТВ-каналы кодируют сигнал на спутниках: какие есть аргументы за платное телевидение

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Закрытие сигнала на спутниках украинские ТВ-каналы обусловливают тем, что таким образом они борются с пиратством и незаконным распространением интеллектуальной собственности.

Так, по словам вещателей, высокая стоимость производства телепродукции, закупка контента требует больших средств. Поэтому, среди аргументов о кодировании сигнала, украинские телеканалы указывают необходимость получения средств за свою работу; от зрителей, операторов или рекламодателей.

Однако, аргументы о "дорогом качественном иностранном продукте" почти всегда вызывает различные эмоции - гнев, удивление или смех, но никак не понимание, потому что часто кажется, что за показ таких, например, "сериалов" должны зрителям еще и доплачивать.

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