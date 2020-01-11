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11 января • обновлено в 12:27
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Алкомагнат усомнился в том, что Вакарчук ''настоящий политик''

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Известный украинский бизнесмен, а с недавних пор и видео-блогер Евгений Черняк раскритиковал Святослава Вакарчука за его отдых во время трагических событий в Иране.

По его мнению, которое он распространил в соцсети Facebook, лидеру партии "Голос" стоило бы улететь в Тегеран и помочь расследованию гибели 176 пассажиров рейса "Международных авиалиний Украины" или создать следственную депутатскую комиссию, выступить перед журналистами, анализировать версии, помогать, может быть, родственникам, организовать сбор средств детям из этих семей, потерявших страшной катастрофе родных и близких.

Это, по его мнению, было бы признаком "настоящего политика".

Вопрос (дискуссионный и риторический) заключается в том, имеет ли моральное право указывать политикам, как они себя должны вести человек, который занимается, хотя и вполне законным, однако, изготовлением продукции, различные международные организации включают в перечень наркотических средств.

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