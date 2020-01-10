Наверное понравилось: в Госкино начались новые гонки по граблям

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало новый список кандидатов, допущенных к участию в повторном конкурсе на должность председателя Госкино. Предварительный список, в котором было девять кандидатов, с сайта исчез.

Похоже, что на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино была кем-то наложена порча: странные конкурсы, странные персоны и не менее странные результаты отбора. И это, если не вспоминать о результатах питчинга; объяснить распределения средств налогоплательщиков и критерии "творческого отбора" победителей Юлия Крапивина пытается получить уже последние полгода.

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