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8 января • обновлено в 14:45
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Во время пожаров премьер Австралии отдыхал на Гавайях и успокаивал граждан через Твиттер

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Та картина, которую нарисовали украинские пользователи соцсетей, разительно отличается от того, что на самом деле чувствует большинство жителей "зеленого континента".

Житель крупнейшего города Австралии Сиднея, Сергей Демьянчук, рассказал о том, каковы реальные масштабы бедствия и как изменилась жизнь жителей островного континента. По его словам, уравновешенность и стойкость, которую демонстрируют австралийцы, подобна британской; она базируется на полной информации о пожарах, понимании задач, стоящих перед государственными органами и гражданами и пути преодоления последствий природной катастрофы.

По его словам, это является первоочередным вопросом, который стоит на сегодняшней повестке дня. И уже второстепенным является политическая ответственность правящей партии, премьер-министр которой, на момент начала сезонных пожаров, отправился на отдых на Гавайи.

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