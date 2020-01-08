Во время пожаров премьер Австралии отдыхал на Гавайях и успокаивал граждан через Твиттер

Та картина, которую нарисовали украинские пользователи соцсетей, разительно отличается от того, что на самом деле чувствует большинство жителей "зеленого континента".

Житель крупнейшего города Австралии Сиднея, Сергей Демьянчук, рассказал о том, каковы реальные масштабы бедствия и как изменилась жизнь жителей островного континента. По его словам, уравновешенность и стойкость, которую демонстрируют австралийцы, подобна британской; она базируется на полной информации о пожарах, понимании задач, стоящих перед государственными органами и гражданами и пути преодоления последствий природной катастрофы.

По его словам, это является первоочередным вопросом, который стоит на сегодняшней повестке дня. И уже второстепенным является политическая ответственность правящей партии, премьер-министр которой, на момент начала сезонных пожаров, отправился на отдых на Гавайи.

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