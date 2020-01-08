Зеленский успел вернутся в Украину: США запретили полеты над Ближним Востоком

Страшная трагедия, которая произошла минувшей ночью в Иране с украинским самолетом, снова подняла в неожиданном ракурсе уместность поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Полет главы украинского государства, во время военно-политического обострения в Персидском заливе, не являлся опасным, учитывая тот факт, что со вчерашнего Федеральным управлением США по гражданской авиации (FAA) был введен запрет на полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Поэтому возникает вопрос к тем, кто отвечает за безопасность президента Украины; учитывают они внешне-политической ситуации в мире, когда дают разрешение на те или иные поездки главы государства?

А для Офиса самого президента; считают ли они, что отсутствие на официальном интернет-представительстве президента Украины, сайте, информации о запланированных визитах и информацию об отбытии Зеленского за пределы государства, достаточно сильным предохранителем от неприятностей?

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