''Золотая крапива'': кто и за что получил награды от Юлии Крапивиной на украинском ТВ

В канун нового 2020 года, в эфире ObozTV Юлия Крапивина объявила номинантов и победителей премии "Золотая крапива" - самой опасной и скандальной ТВ-награды года.

В тринадцати неожиданных номинациях ведя утреннего шоу "О, Крапивина!" определяла, кто вел себя не очень хорошо по отношению к зрителям, кто из телеведущих не заслуживает звания "Украинская телезвезды". Среди номинантов - телеканалы и звезды всех политических направлений и партийных предпочтений. Так что приспешники как нынешнего, так и предыдущего останутся довольны.

И главное, определение абсолютно субъективное, предвзятое, но основанное на простом математическом расчете.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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